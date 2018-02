Ski-Freestylerin Meilinger verpasst Finale

Die Salzburgerin Melanie Meilinger hat die Final-Qualifikation im olympischen Buckelpistenbewerb der Ski-Freestyler verpasst. Die 26-Jährige erhielt am Sonntag in der zweiten Qualifikation des Phoenix Park in Bokwang mit 57,71 Punkten zwar um 2,76 Zähler mehr als am Freitag im ersten Versuch, belegte im 20er-Feld aber damit nur Rang 16. Nur die Top 10 lösten die noch zu vergebenden Finaltickets.