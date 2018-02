Mon-Chéri-Krimi: Anwalt will Fall neu aufrollen

Anwalt: 17 Pralinen wären für Vergiftung nötig gewesen

Blaschitz will nun im Auftrag des früheren Heurigenwirtes in maximal zwei bis drei Wochen einen Wiederaufnahmeantrag am Landesgericht Krems einbringen. Er verwies dazu auf zwei Gutachten aus Deutschland und Österreich. Diese würden nahelegen, dass es technisch nicht möglich sei, die notwendige Menge an Strychnin in einer Praline unterzubringen. Laut dem Strafverteidiger hätte es dazu rund 17 Pralinen benötigt.