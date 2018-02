Palais verwandelt sich in ein zünftiges Jagdrevier

Seit Samstagfrüh, 5.30 Uhr, verwandelt sich das Linzer Palais Kaufmännischer Verein in ein urig-edles Jagdrevier. Am morgigen Rosenmontag (Einlass ab 19.30 Uhr nur in Tracht) wird in Dindl und Lederhose und bei zünftiger Musi beim "Krone"-Wilderer Gschnas gefeiert. Fast alle Tickets sind vergriffen - im Linzer Josef sind etwa noch welche (so lange der Vorrat reicht) erhältlich. Mehr Infos auf www.wilderergschnas.at