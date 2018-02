Ägyptische Armee tötet Extremisten auf dem Sinai

Ägypten hatte die Anti-Terror-Operation am Freitag nach zahlreichen Anschlägen in den vergangenen Monaten begonnen. An dem Einsatz seien Luftwaffe, Marine und Heer, aber auch Einheiten der Polizei und des Grenzschutzes beteiligt gewesen, hieß es. Der Fokus lag auf dem Nord-Sinai, einer Hochburg von Extremisten. Dort ist ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv. Die Operation habe sich laut der Armee aber auch auf Teile des Nil-Deltas und der Westlichen Wüste erstreckt.