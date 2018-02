US-Astronaut findet Musks Mars-Pläne lächerlich

SpaceX hatte am Dienstag die derzeit leistungsstärkste Weltraumrakete "Falcon Heavy" vom US-Space-Center in Cape Canaveral, Florida, starten lassen. Sie transportierte als PR-Gag Musks privates Tesla-Cabriolet, das nach dem Willen des Unternehmers in seiner künftigen Umlaufbahn in den nächsten Millionen Jahren immer wieder am Roten Planeten vorbeikommen soll.