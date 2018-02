Hirscher: In der Dusche traf ihn der Geistesblitz

Normalerweise legt "Rennpferd" Hirscher am Tag X deutlich zu. Da hat der Salzburger diesmal seine Zweifel: "Viel mehr kann ich auf dieser Abfahrt nicht." Das erklärte Hauptziel, in der Kombi-Abfahrt in die Top 30 zu fahren, sieht Hirscher schwer in Gefahr: "So hab ich keine Chance auf die Top 30. Ich denke, ich muss am Dienstag zaubern!" Es wäre nicht das erste Mal.