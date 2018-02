Napoli bleibt Serie-A-Leader, Milan 4:0 gegen SPAL

Ein Eigentor von Wallace sowie ein Treffer des eingewechselten Polen Piotr Zielinski sorgten am Samstag in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte innerhalb von drei Minuten für die Vorentscheidung. Am Ende siegte Napoli zum achten Mal in Folge und kam zum höchsten Sieg seit September. Damals gewann der Leader gegen Lazio Rom auswärts mit dem gleichen Resultat. Trainer Maurizio Sarri konnte sich freuen.