Agüero-Viererpack! ManCity fertigt Leicester ab

Raheem Sterling hatte die "Citizens" in der 3. Minute in Führung gebracht, Jamie Vardy sorgte in der 24. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bei den Gästen spielten Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs durch, beide begannen in einer Dreierkette. ManUnited kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Newcastle wieder auf 13 Punkte an den Stadtrivalen herankommen.