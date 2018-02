Türkischer Hubschrauber abgestürzt: Soldaten tot

Neue Front im syrischen Krieg

Türkische Truppen und syrische Verbündete gehen in der Region gegen die YPG vor. Ankara betrachtet die YPG als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Türkei hatte mit ihrer Offensive in Afrin eine weitere Front in dem Syrien-Konflikt eröffnet. In dem seit fast acht Jahren andauernden Bürgerkrieg haben die Truppen von Präsident Bashar al-Assad mit Hilfe ihrer russischen und iranischen Verbündeten zwar klar die Oberhand gewonnen. Doch in den verbliebenen Rückzugsorten der Aufständischen kommt es immer wieder zu Kämpfen und Luftangriffen. So etwa östlich der Hauptstadt Damaskus, wo Assads Einheiten gegen Rebellen in der Enklave Ost-Ghouta kämpfen. Hier starben am Freitag bei Bombardements sechs Menschen. In den vergangenen vier Tagen wurden der Beobachtungsstelle zufolge dort 230 Menschen getötet. Auch in der Provinz Idlib wird weiter gekämpft, dort kamen zuletzt sieben Menschen ums Leben.