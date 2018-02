Tinder-„Fakealarm“ um Schlierenzauer und Co.

Man kann beinahe die Uhr danach stellen: Wieder einmal sorgen „Enthüllungen“ rund um vermeintlich liebeshungrige Sportler für Aufregung! Ein selbsternanntes Aufdecker-Profil will herausgefunden haben, dass zahlreiche Sportler bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang das Dating-Portal Tinder nutzen, also auf der Suche nach der (schnellen) Liebe sind. Auch unsere ÖSV-Adler Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner sollen mit Profilen auf Tinder vertreten sein. Der Haken an der Sache: In der Vergangenheit stellten sich schon mehrere solcher „Tinder-Enthüllungsversuche“ als Fakes heraus …