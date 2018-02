Österreich nach 2:1 über Australien im WM-Finale

Österreichs Hockey-Männer haben zum zweiten Mal in Folge das Endspiel einer Hallen-Weltmeisterschaft erreicht. Am Samstag setzte sich die Truppe von Trainer Hans Szmidt in Berlin gegen Australien mit 2:1 (1:1) durch und trifft nun im Finale am Sonntag (15 Uhr) auf Gastgeber Deutschland.