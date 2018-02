Faschingsumzüge in Villach und Klagenfurt

Lustig zugegangen ist es bei beiden Faschingpartys. Während im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf verrückte Hühner und lustige Bandmitglieder „Wai Wai!“ riefen, versammelten sich kleine und große Hexen, Polizisten sowie Superhelden auf dem Villacher Hauptplatz. „Lei Lei!“, hieß es dort – und wie jedes Jahr nahmen mehr als 150 verkleidete Gruppen und 3000 Narren am Umzug teil. Sie verwandelten die Altstadt in eine kunterbunte Festbühne! Das Faschingsprinzenpaar Thomas Brandstätter und Eva-Maria Meidl fuhr in einem geschmückten Auto vor. Zuckerln und Krapfen wurden an die Besucher verteilt