Kann „Krone“-Familie helfen?

„Wir sind am Boden zerstört“, sagt der Besitzer aus Kalsdorf. „Unser armer Hund, er friert sicher schrecklich, hat Hunger, ist verstört. Es ist furchtbar.“ Das Herrl hatte seinen Foxterrier, weil er einige Tage auf Dienstreise gehen musste, in die Obhut eines „vermeintlich sehr verlässlichen Menschen gegeben, den mein Hund auch sehr liebt. Ich wusste natürlich nicht, und es wäre mir niemals recht gewesen, dass er Zizou in der Nacht mit in ein Lokal auf dem Grazer Griesplatz nimmt.“ Dort entwischte der Vierbeiner durch die offen gelassene Tür. Und seither ist er unauffindbar.