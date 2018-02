Was die Stadt für den Bus zahlt

Wer fahren will, muss zahlen! Das gilt nicht nur für die Passagiere, sondern auch für die Stadt. In einem Bericht der Magistratsdirektion werden jetzt die immer höher werdenden Zuschüsse der Stadt an die Salzburg AG aufgelistet, damit diese das O-Bus-Netz betreiben kann.

So sind für das Jahr 2018 insgesamt 6,7 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt als Investitionszuschuss budgetiert, 2019 sollen es zwei Millionen sein und im Jahr darauf 2,15 Millionen.