Steirischer Winter für chinesische Skifahrer

Jetzt gehören Ischgl, der Arlberg, die Tiroler Zugspitze und Schladming schon zu den wirklich Großen in Österreich – „aber selbst wir waren wie erschlagen“, so der Planaibahnen-Chef Georg Bliem nach einer Studienreise mit Kollegen. „Da werden Summen investiert, einfach unvorstellbar.“ Gebaut wird in Gigantomanie: „Hotels mit Minimum 800 Betten, Restaurants mit 6000 Sitzplätzen, riesige Ressorts mit viel Drumherum, Einkaufszentren, Kinos, Zigtausende Skilehrer.“ Ziel sei, 300 Millionen Chinesen für den Wintersport zu begeistern, die Wirtschaft dahingehend anzukurbeln.