Fed-Cup-Blamage: Österreich steigt ab!

Österreichs Tennis-Damen sind in die Gruppe II der Europa/Afrika-Zone des Fed Cups abgestiegen. Die ÖTV-Auswahl kassierte im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt am Samstag in Tallinn gegen Georgien eine 1:2-Niederlage. Zuvor hatten Barbara Haas und Co. in der Gruppenphase gegen Polen (1:2), die Türkei (1:2) und Lettland (0:3) den Kürzeren gezogen.