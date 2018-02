„Heiße Eisen“ auf der Zielgeraden

Am liebsten hätte jeder Tausenden Besucher eine Maschine mit nach Hause genommen! Es wird gustiert, probiert und macher Plan ausgeheckt, wie man(n) nach einer Pause wieder in den Sattel kommt. So freut sich etwa der Papa des 15-jährigen Alexander aus Alkoven, dass der Filius offenbar vom Biker-Fieber angesteckt ist: „Dann können wir bald gemeinsam ausfahren!“