Hündin „Chaya“ rettete ihr krankes Herrchen

Josua Pausch, Hausmeister im Landhotel Postgut in Tweng in Salzburg, ist schwer zuckerkrank. Stets an seiner Seite ist deshalb die weiße Schäferhündin "Chaya", die darauf ausgebildet ist, bei einem Anfall von Diabetes Alarm zu schlagen. So geschehen am Freitag, als das Herrchen nachts bewusstlos wurde. Durch das laute Gebell wurde das Personal aufmerksam und verständigte das Rote Kreuz.