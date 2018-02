Die Narren regieren jetzt das Steirerland

Die Sonne war am Samstag ein echter Faschingsmuffel. Als in mehreren steirischen Orten die ersten größeren Umzüge über die Bühne gingen, versteckte sie sich hinter einer trüben Wolkenschicht. Eine Stimmungsbremse für die Teilnehmer? Aber wo, echte Narren lassen sich durch das Wetter doch nicht die gute Laune verderben und feiern trotzdem ausgelassen! Die „Steirerkrone“-Fotografen Christian Jauschowetz, Sepp Pail und Josef Fürbass waren in Kalsdorf, Gnas und Deutschlandsberg und haben viele Schnappschüsse des bunten Treibens mitgebracht. Klicken Sie sich durch!