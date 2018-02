Heuer schon 95 Illegale auf Güterzügen erwischt

65 Aufgriffe allein im Jänner

Die Liste ist damit aber noch lange nicht vollständig. Unterm Strich gab es heuer bereits 95 Aufgriffe auf Güterzügen, berichtet Harald Baumgartner von der Tiroler Fremdenpolizei. Im Februar waren es bisher 30 – damit sind es jetzt schon doppelt so viele als im gesamten Februar 2017 (15 Fälle). Einen eklatanten Anstieg gab’s im Jänner. Heuer wurden in diesem Monat 65 Aufgriffe gezählt. Im Vorjahr waren es nur zehn. In Prozentzahlen ausgedrückt ist das ein Plus von 550%!