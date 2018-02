Die Narren sind los!

Im Salzkammergut nahm der Fasching auch von Skipisten und Eislaufflächen Besitz. Nicht nur Gmunden konzentrierte sich mit dem Kinderfaschingsfest am Samstag auf die kleinsten Kostüm-Fans. Auch bei den Höhepunkten am Nachmittag, den bunten Kinderumzügen in Bad Ischl und Ebensee, waren die Kleinsten die Stars. Auch in Grünau gab es einen großen Umzug Pause vom Spaß gibt es keine, heute, Sonntag, sind die Narren wieder los!