Warnung vor Telefonbetrügern

Vor falschen Polizeibeamten, die sich per Telefon melden, warnt das Bundeskriminalamt! Die Betrüger geben vor, nach Tätern zu suchen, die es auf das Vermögen des Kontaktierten abgesehen hätten. Derjenige solle Wertsachen in Sicherheit bringen, Geld überweisen oder per Paket ins Ausland senden.