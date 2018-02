Ein Kind, ein Hund und sehr viel Menschlichkeit

Herzlichkeit und Menschlichkeit

Die Dynamik der sozialen Medien nimmt ihren Lauf: Es wird geteilt, gelikt und vor allem wird kräftig gespendet. In Rekordtempo beteiligen sich 431 Jäger und Jägerinnen aus ganz Europa am Therapiehund für Julian – in nur zwölf Tagen ist die Sache geritzt und 25.700 Euro sind am Spendenkonto. Vergangene Woche wurde der Scheck übergeben, der Hund – ein Labrador – befindet sich aktuell noch in der Ausbildung in der Steiermark. In der Zwischenzeit freundet sich Julian schon mal mit einem Doppelgänger aus Stoff an.