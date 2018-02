Faschingausklang: Auf zum Rosenball

Zum Faschingausklang gehört seit vielen Jahren auch der Rosenball des BRG Viktring. Die Mädchen und Burschen der Schule laden heuer am Rosenmontag wieder in die Messearena in Klagenfurt. Der Einlass zur zauberhaften Ballnacht, bei der eine Rosenkönigin gekürt wird, erfolgt um 19 Uhr. Das Fest beginnt dann um 20.30 Uhr. Karten gibt’s in der Buchhandlung Heyn und an der Abendkasse.