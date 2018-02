„Statistik Austria“ verweigert: Strafe!

„Mein Privatleben geht keinem was an“

So wie Artur G. in Klagenfurt: „Man wollte mich zu meiner Wohnsituation befragen; ich bin aber jemand, der sein Privatleben für sich behält, und lehnte ab.“ Noch dazu, wo sich die Interviewer als Mitarbeiter der „Firma Statistik Austria“ vorgestellt hatten. „Ich wusste ja nicht, dass das was Amtliches ist“, meint G.