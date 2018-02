Knalleffekt in der Affäre um Gemeindeaufsicht

Ein Pflichtschul-Paket samt St. Wolfgang

Doch einen formalen Grund gibt es, auch wenn er nicht im Rechnungshofbericht steht: Am 22. April 2013 war eine Sitzung der Landesregierung, in der Hiegelsberger ein Investitionspaket für Schulen in sieben Gemeinden einbrachte. Darunter die erwähnten 430.000 Euro für St. Wolfgang. Das Paket wurde einstimmig beschlossen – also auch mit der Stimme von SPÖ-Politiker Ackerl, der ja wegen der Auszahlungssperre aufschreien hätte müssen. Am 6. Mai 2013 wurde das Geld dann ausbezahlt.