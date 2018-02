Aufrüsten in Kirchen

Eine Spurensicherung ist in den Kirchen – die „Krone“ berichtete bereits – schier unmöglich. Ebenso wie Absicherungsmaßnahmen wie in einem Museum. Die Polizei ruft daher vor allem zur Nachbarschaftshilfe auf. Die Menschen sollen sofort melden, wenn ihnen Fremde in der Kirche oder in der Nähe von Gotteshäusern auffallen. Denn die Diebstähle sind alle in der Zeit verübt worden, in der die Kirchen unter tags für alle offen stehen.