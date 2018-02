Verkauft alles: Gehen Sie im Zorn, Herr Stronach?

Zur Person

Geboren am 6. September 1932 als Franz Strohsack in Kleinsemmering in der Steiermark. Erlernter Beruf: Werkzeugmacher. Mit 22 wandert er per Schiff nach Kanada aus und gründet mit Magna den größten Autozulieferer der Welt (35 Milliarden Dollar Umsatz, 152.000 Mitarbeiter). Im September 2012 steigt der Milliardär (geschätztes Vermogen: 1,4 Milliarden Euro) mit dem Team Stronach in die österreichische Politik ein. 2013 erreicht die Partei 5,7 Prozent der Stimmen, Ende 2017 löst sie sich auf. Stronach gab unlängst sein Buch "The Questions of All Questions" bei Xlibris heraus. Privat ist er verheiratet mit Elfriede, zwei Kinder (Andrew und Belinda).