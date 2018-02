Polizei filzt Drogen-Hotspots

Suchgift und Geld aus Verkäufen einkassiert

Außerdem wurde auch Suchtgift beschlagnahmt, wenn auch nur in geringeren Mengen, da die Gauner den Großteil meist in eigenen Verstecken lagern, nur kleine Mengen bei sich tragen. 312 Gramm Cannabis, 2,5 Gramm Heroin, eine Substitoltablette und 370 Euro Erlös aus Drogenverkäufen bekamen die Polizisten noch in die Hände.