Chinesischer Feuerwehrmann als Schutzengel

Die Aufnahmen zeigen, dass auch der Retter gegen die Kälte des Wassers ankämpfen muss. Doch schließlich gelangen die beiden zum Ufer, wo der Rest der Rettungsmannschaft bereits mit einem Seil wartet. Zunächst übergibt Li den Zehnjährigen an die Kameraden, die ihn auf eine Brücke ziehen. Dann klettert der tapfere junge Mann ebenfalls hoch, um sofort in Decken gehüllt zu werden. Am Ende des Videos sieht man den Buben mit schmerzverzerrtem Gesicht in den Armen eines anderen Feuerwehrmannes. Die Erleichterung ist aber allen anzumerken.