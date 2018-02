Russischer Hacker haute CIA übers Ohr

Geldübergabe in Berlin

Über Mittelsmänner sei die CIA auf das Angebot aufmerksam geworden. Während eines guten Teils des vergangenen Jahres habe sich der Geheimdienst dann bemüht, an die Daten zu gelangen. Der Russe forderte für diese dem Bericht zufolge eine Million Dollar. Als Beweis für seine Glaubwürdigkeit habe er einen Teil seines Materials an die CIA übergeben und dafür 100.000 Dollar erhalten. Das Geld sei in bar in einem Koffer übergeben worden, der in einem Berliner Hotelzimmer abgestellt worden sei.