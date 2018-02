Das Jahr der Grazer Alphatiere

Während die KP dank Elke Kahr weiter hoch in der Wählergunst steht (trotz mäßiger Bilanz von Kahr als Verkehrsstadträtin), ist bei Grün und Rot Feuer am Dach. Die grüne Tina Wirnsberger verliert sich in Orchideenthemen. Und die SP weiß noch immer nicht so recht, ob sie stadttragend sein soll oder doch lieber polternde Opposition.