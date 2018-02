LIVE: Können unsere ÖSV-Adler überraschen?

In der Einzelkonkurrenz von der Normalschanze, in der sich Stefan Kraft vor einem Jahr bei der WM in Lahti ebenso wie auch auf der Großschanze zum Weltmeister gekürt hatte, zählt der Salzburger ein Jahr später nicht mehr zu den unmittelbaren Favoriten. Lediglich drei dritte Plätze durch ihn, und noch kein Saisonsieg im Herrenlager war die magere Ausbeute der bisherigen Saison. Der Turnaround soll nun im Zeichen der Fünf Ringe gelingen.