Bilanz & Abschied: Von Käsekompetenz bis Kalbli

Unmögliches möglich gemacht

Tatsächlich ist in den vergangenen 14 Jahren viel passiert: Das Sortiment von Lebensmitteln mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ ist von einem überschaubaren Angebot auf 250 Lebensmittel angestiegen. Marken wie „Bio vom Berg“ oder das Projekt „Bewusst Tirol“ konnten sich gut etablieren. Heimische Lebensmittel sind in öffentliche Einrichtungen gezogen und Projekte wie die Käseschneide– und Verpackungsanlage in Schlitters wurden in Angriff genommen. „Insgesamt ist die Wertschöpfung regionaler Lebensmittel stark gestiegen, was natürlich auch die regionale Wirtschaft stärkt“, resümiert Juen.