Haiders Spin-Doctor will 6000 € von SPÖ-Verein

Der PR-Profi Stefan Petzner bestätigt die Echtheit dieser Rechnungen, die sich sonderbarerweise in der Buchhaltung der Mietervereinigung finden: Es handle sich um Stornokosten für ein Coaching-Seminar in Deutschland in der Höhe von 1500 Euro sowie um Medienberatungs- und Strategiebesprechungen im Zeitraum Juli bis September 2017 um 3500 Euro, dazu werden noch 20 Prozent Umsatzsteuer verrechnet. Der Gesamtbetrag von 6000 Euro sollte bereits seit November des Vorjahres an Haiders Ex-Sprecher überwiesen worden sein.