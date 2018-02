Erntehelfer schwarz bezahlt: 100.000 € Schaden

Unterschiedliche Arbeitsaufzeichnungen

Die Finanzbehörden stießen in den jeweiligen Betrieben der beiden Gemüsebauern aus dem Großraum Innsbruck auf zwei unterschiedliche Arbeitsaufzeichnungen. Eine mit den tatsächlich geleisteten Stunden der Erntehelfer und eine ohne eine Vielzahl von Überstunden, die die Frauen und Männer aus Osteuropa laut Kollektivvertrag nicht hätten leisten dürfen. Der Krankenkasse entstand so ein Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro, der bereits wiedergutgemacht wurde. Daher könnte das Ehepaar mit einer Diversion samt Geldbuße davonkommen. Richter Bruno Angerer möchte zuvor aber die Entscheidung des Oberlandesgerichtes in einem ähnlichen Fall abwarten.