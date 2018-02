Tiroler Kabelsalat der Quantenphysik

Enge Gänge, konzentrierte Forscher, ein enormer Kabelsalat und angestrengtes Schnaufen einer Klimaanlage: Politik und Medien wurde am Freitag ein Einblick in die Quantenphysik gewährt. Der Anlass: Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ermöglicht eine Beteiligung an der „Alpine Quantum Technologies GmbH“ (AQT). Das Ziel ist, einen Demonstrator für einen funktionsfähigen Quantencomputer zu bauen.