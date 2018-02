„Unser Auwald wird zerstört!“

„Wir hatten dort ein Versteck gebaut. Jetzt ist alles weg!“ – Verstört reagierten in Oberwaltersdorf nicht nur die Kinder. Baumaschinen waren in der Triestinger Au aufgefahren und hatten dem sonst so beliebten Ausflugsziel einen Kahlschlag verpasst. Wo einst Vögel zwitscherten, kreischen jetzt die Sägen. Informationen über die Gründe der Rodung, deren Dauer oder das gesamte Ausmaß suchen die Betroffenen allerdings vergebens: „Mit Naturschutz kann das aber nichts zu tun haben“, kritisiert eine Anrainerin.