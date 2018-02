„Jetzt stirbst du!“ Mann trieb Ex in einen Unfall

Ein geselliger Abend bei Freunden in ihrer Heimat endete für Anna Lucia B. im Spital. Als die im Burgenland lebende Ungarin vor Mitternacht heimfuhr, hatte sie ihr Ex-Freund ab der Grenze verfolgt. Auf der B 61a bei Mannersdorf an der Rabnitz drängte der als gewalttätig amtsbekannte Mann (28) die Frau mit dem Auto ab, sie musste auf der Straße anhalten. Außer sich vor Wut schlug dann György P. auf den Pkw der 23-Jährigen ein. Schließlich gelang es ihm, ihren Zündschlüssel an sich zu reißen.