Millauer schrammt am Slopestyle-Finale vorbei

Er sei zufrieden und es sei super, beide Runs gelandet zu haben, aber die gute Vorstellung sei kein Trost dafür, in der Medaillenentscheidung nicht dabei zu sein. "Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Im ersten Heat hätte es mit meinen Punkten gereicht. Ich hoffe, dass das Glück im Big Air auf meiner Seite ist." Die Teilnehmer waren in zwei Felder gesplittet. Am Vormittag waren die Bedingungen noch um einiges wechselhafter, am Nachmittag mit Millauer aber ebenfalls noch windig.