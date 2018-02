James gelingt zehntes Triple-Double

LeBron James hat am Freitag beim 123:107-Sieg seiner Cleveland Cavaliers bei den Atlanta Hawks erneut geglänzt. Dem 33-Jährigen gelang bereits sein zehntes Triple-Double (22 Punkte, 12 Rebounds und 17 Assists) dieser Saison in der NBA. Ebenfalls maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Kyle Korver, der vier Dreipunkter innerhalb von 2:21 Minuten warf.