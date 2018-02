Leipzig siegt im „Österreicher-Hit“ gegen Augsburg

Mit Konrad Laimer, Stefan Ilsanker (beide RB Leipzig), Kevin Danso, Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch (alle FC Augsburg) standen am Freitagabend gleich fünf Österreicher in der deutschen Bundesliga auf dem Spielfeld. Am Ende jubelten aber nur die Leipziger „Bullen“. (Oben im Video sehen Sie ein sportkrone.at-Interview mit Kevin Danso, das wenige Tage vor der Partie aufgenommen wurde!)