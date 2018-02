Hinterseer und Stöger führen Bochum zum Sieg

Romain Bregerie (61.) hatte die Gäste im Krisen-Duell der zweiten deutschen Bundesliga zuvor in Führung gebracht. Bochum schob sich dank des siebenten Saisonsiegs in der Tabelle vorerst auf Rang 13 vor. Am Tabellenende durfte Kaiserslautern neue Hoffnung schöpfen. Nach einem überraschenden 3:1 gegen den Dritten Holstein Kiel fehlen nun noch fünf Zähler auf das rettende Ufer.