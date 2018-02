Die Stars und Highlights der „Motorrad 2018“

Faszinierende Supersportler stehen einige bereit. Leider nur hinter einer Absperrung zieht die BMW HP4 Race die Blicke auf sich. Carbon, so weit das Auge reicht, dazu allerfeinste Technik, die in den höchsten Rennsportklassen Verwendung findet (auch wenn BMW selbst in der Königsklasse nicht vertreten ist), und der auf 215 PS verfeinerte 1000-ccm-Motor aus der BMW S 1000 RR. Auf dem Nachbarstand zeigt Ducati den ersten Serien-Vierzylinder der Geschichte. Panigale V4S heißt die knallrote, 214 PS starke Italienerin mit 1100 ccm in den vier V-förmig angeordneten Körbchen.