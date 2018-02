Austria peilt gegen den LASK ein Überholmanöver an

Die Austria gewann das erste Saison-Heimduell mit den Linzern 2:0, in Oberösterreich gab es ein 2:2. Es war der erste Punktgewinn des LASK gegen die Austria nach sechs Niederlagen in Folge. Den letzten LASK-Sieg gab es am 6. März 2010 mit 1:0 in Wien. Die Rollen sind aber nicht so eindeutig verteilt. "Es ist sicher nicht so, dass wir im Moment klarer Favorit sind, weil sie sind über uns", erinnerte Fink. Sein Respekt vor den Linzern ist groß. "Es wird nicht einfach. Ich sehe den LASK als unmittelbaren Konkurrenten um die Europacup-Plätze und denke, dass er bis am Ende der Saison mitkämpfen wird", verlautete der Deutsche.