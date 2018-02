Beleuchtung zieht Einbrecher an

Subjektive Sicherheit wichtig

„Auf den Gehsteigen gilt das natürlich nicht“, sagt Nicole Eder, Bürgermeisterin aus Steinbach am Attersee, bekanntlich eine von vier Mustergemeinden, in denen es so wenig bzw. so gezielte Beleuchtung, wie nötig geben soll. Für die subjektive Sicherheit ist die Beleuchtung von Gehwegen wichtig, auf den Straßen soll dagegen möglichst viel Beleuchtung eingespart werden, auch um nachtaktive Tiere zu schützen.