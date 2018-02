Fremdenführer bauen voll auf den Asia-Markt

„Wir sind froh, dass der Beruf des Fremdenführers weiterhin reglementiert bleibt“, sagt Manfred Grubauer, Linzer Tourismuschef und Obmann in der Wirtschaftskammer. Damit würde die Qualität garantiert – wer Fremdenführer werden will, muss etwa 5000 Euro in die Ausbildung investieren. Dann darf er aber in ganz Österreich aktiv sein. „Das Wissen muss man sich selbst aneignen, das lernt man im Kurs“, erklärt Ausbildungsleiter Sebastian Frankenberger.