St. Pölten peilt Heimsieg gegen Mattersburg an

Trainer Oliver Lederer hofft inständig auf einen Befreiungsschlag. "Das ist wieder ein Spiel, in dem wir drei Punkte machen können und auch unbedingt wollen. Die Spieler haben in den vergangenen Tagen sehr gut gearbeitet, ich bin sehr zuversichtlich", erklärte der Niederösterreicher. Von einem Muss-Sieg wollte Lederer jedoch nicht sprechen. "Damit kann ich wenig bis gar nichts anfangen. An Hochrechnungen beteilige ich mich nicht, die sollen andere machen."