Flüchtlingsmädchen Dunja spendet seine Haarpracht

"Ich will helfen", sagt Dunja, die im Sommer 2015 als Flüchtlingsmädchen über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde. Die Neunjährige spendete am Freitag in einem Wiener Frisiersalon ihre langen dunklen Haare für den Verein "Haarfee", der an Krebs erkrankte Kinder mit handgeknüpften Echthaar-Perücken versorgt.