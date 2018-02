Geldbote übergab Gaunern Millionen aus Transporter

Die Tochter eines Geldboten wird von falschen Installateuren entführt und nach Übergabe des gesamten Geldtransporter-Inhalts - Schweizer Franken in Millionenhöhe - wieder freigelassen: Das ist keine Inhaltsangabe zu einem neuen Thriller sondern das Szenario einer abenteuerlichen Geschichte, die sich im Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz ereignet haben soll. Vonseiten der Ermittler in Lyon hieß es am Freitag, viele Details des Falles seien noch ungeklärt.